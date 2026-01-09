É nesta sexta-feira (9) que começa o Big Day com o anúncio dos participantes que concorrerão a de vagas no BBB 26. Mas que horas começam os anúncios? Confira abaixo tudo o que já é sabido sobre isso.\nSegundo a Globo, o apresentador, Tadeu Schmidt, começará a revelar a identidade dos candidatos na tarde desta sexta, no primeiro intervalo de "Terra Nostra", por volta de 15h.\nSerão 20 nomes do grupo Pipoca que serão confinados em cinco casas de vidro pelo país. O público, no próximo domingo (11), vai escolher um homem e uma mulher de cada casa para entrar oficialmente no reality.\nEntenda como vai funcionar o Cartola BBB, jogo interativo feito para fãs do programa\nEx-BBBs: relembre os participantes que já morreram\nHariany Almeida é afastada da Imperatriz Leopoldinense\nA programação da Globo prevê mostrar as chegadas às casas de vidro distribuídas pelas cinco regiões do Brasil.