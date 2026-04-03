Goiânia começou a receber novos redutores de velocidade feitos de borracha em ruas e avenidas da cidade. Os equipamentos, que substituem os modelos tradicionais de concreto ou asfalto, já foram instalados em pelo menos três pontos e fazem parte de um projeto da prefeitura para ampliar a segurança no trânsito.\nSegundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), os dispositivos são modulares, antiderrapantes e contam com faixas refletivas, o que melhora a visibilidade, principalmente durante a noite. A instalação também é mais rápida, já que os redutores são fixados diretamente no asfalto, sem necessidade de obras.\nOnde já foram instalados\nOs primeiros locais a receberem os equipamentos foram a Avenida Perimetral, no Setor Coimbra; a Avenida Pio Corrêa, no Jardim Mariliza; e a Rua Barão de Mauá, no Parque Oeste Industrial.