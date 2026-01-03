Um acidente em Gurupi, na região sul do Tocantins, na madrugada de 1º de janeiro deste ano, mobilizou o Corpo de Bombeiros. Uma adolescente de 17 anos caiu em um poço com água e, ao tentar ajudá-la, um jovem de 18 anos também acabou dentro da cisterna.\nAmbos ficaram presos a seis metros de profundidade e se seguraram em um cabo de energia desenergizado para evitar o afogamento. O resgate foi realizado com escada e apoio dos bombeiros, que levaram os dois para atendimento médico.\nVeja o que se sabe sobre o caso:\nOnde aconteceu o acidente?\nO caso ocorreu em uma residência no bairro Jardim da Luz, em Gurupi, região sul do Tocantins. O poço tinha aproximadamente seis metros de profundidade.\nQuem são as vítimas?\nAs vítimas são uma adolescente de 17 anos e um jovem de 18 anos. Eles são amigos e estavam em uma casa próxima ao local antes do acidente.