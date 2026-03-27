A tradição dos fogões improvisados e das panelas de ferro volta a reunir comitivas e admiradores da cultura sertaneja em Goiânia. Neste sábado (28), a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) recebe o evento Queima do Alho – Tradição dos Tropeiros, encontro que celebra os saberes e sabores ligados ao universo das antigas comitivas que cruzavam o interior do Brasil conduzindo tropas de animais. O evento é realizado pela Associação dos Muladeiros do Estado de Goiás e Associação Brasileira dos Criadores de Muares.\nSímbolo da vida no estradão, a Queima do Alho surgiu como solução prática dos tropeiros para preparar refeições ao final das longas jornadas. Com ingredientes simples, como arroz, feijão, carne, toucinho e farinha, e o uso de panelas de ferro ou discos de arado sobre fogões improvisados no chão, a refeição tornou-se, ao longo do tempo, um ritual de convivência e partilha entre os integrantes das comitivas.