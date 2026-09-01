A Nobreza do Amor\nManoel aconselha Mirinho a esquecer Lúcia/Alika, a fim de não perder Virgínia. Marta afirma que Diógenes deve reconhecer a paternidade de Ritinha. Adônis ameaça contar a Fortunato sobre a presença de Carrapato, caso Geralda não se afaste do cangaceiro. Bartô anuncia um suposto milagre de Veneranda, e Viriato se irrita. Caetana conversa com Dona Menina sobre Tonho e Alika. Dumi tenta encontrar Kênia, e Akin acalma o amigo. Binta leva um representante francês a Batanga, e Jendal se surpreende. Onildo e Niara se beijam. Viriato encontra Carrapato. Mirinho contrata um capanga para atentar contra a vida de Tonho.\nPor Você\nPeixe, Glorinha, Ítalo e Samuca sofrem debaixo do viaduto. Juarez se culpa pelo sumiço dos filhos de Juli, e Bela o apoia. Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia uma foto de sua localização para Bela. Bela encontra as crianças e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. Bela pede uma nova chance a Peixe. Pérola desmaia, e Iracema chama Vanessa. Pérola fica em observação no hospital. Leandra se preocupa com a sobrecarga de Vitor. Vanessa afirma a Gabriel que não desistirá de seu amor. Juarez oferece um emprego a Peixe. Gabriel anuncia que foram encontradas as imagens do carro responsável pelo acidente que vitimou Juli, e Juarez se desespera.