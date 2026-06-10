Cláudia Fernanda Cândido da Silva (Reprodução/Polícia Civil)\nA Polícia Civil do Tocantins procura Cláudia Fernanda Cândido da Silva, investigada na Operação Falsa Emergência, que apura supostas irregularidades no contrato de R$ 139 milhões firmado para a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas. Apontada pelos investigadores como articuladora dos interesses da organização social contratada pelo município, ela não apareceu durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e passou a ser considerada foragida da Justiça.\nO nome de Cláudia surgiu na nova fase da operação deflagrada nesta quarta-feira (10), quando a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra a secretária municipal de Saúde, Dhieine Caminski, o superintendente de Atenção à Saúde, Andreis Vicente da Costa. Segundo a corporação, as medidas tiveram como base novos elementos reunidos ao longo das investigações.