Lusinete Bispo Araújo, de 50 anos, é 1ª tenente da Polícia Militar do Tocantins. A servidora foi aprovada no concurso em 2001, após anos conciliando os estudos com o trabalho doméstico. Em entrevista à TV Anhanguera, a militar contou como precisou trabalhar aos 12 anos para ajudar nas despesas de casa. Ela é a filha mais velha de sete irmãos.\nA servidora é natural de Almas, está casada há 12 anos e tem uma filha de um ano. Sua história tem inspirado pessoas que buscam estabilidade financeira e melhor qualidade de vida no trabalho.\n"Muitas pessoas ligaram e mandaram mensagem parabenizando pela questão de inspirar outras pessoas, bem como minha história ser a história delas também. Vi bastante repercussão e é muito gratificante poder inspirar. É muito gratificante poder, de alguma forma, impulsionar outras pessoas", contou.