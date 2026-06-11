Escolhido para o jogo de abertura entre México e África do Sul, o goiano chega à sua segunda Copa do Mundo. Nas redes sociais, o profissional virou fenômeno entre os torcedores e ganhou o apelido de “a lenda”.\nWilton chegou à Federação Goiana de Futebol (FGF) entre 2010 e 2011. Segundo o presidente da entidade, Ronei Ferreira de Freitas, desde os primeiros anos na arbitragem ele já demonstrava características que chamavam a atenção de quem acompanhava seu trabalho.\n“Wilton é um profissional que dispensa comentários. Muito dedicado, muito educado, uma pessoa com formação. Desde quando chegou para a gente, começamos a entender que ele tinha um futuro muito grande com relação à arbitragem”, afirmou.\nApesar do reconhecimento obtido junto à FIFA e da escolha para apitar a partida de abertura da Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio também esteve envolvido em decisões que geraram debates entre torcedores, dirigentes e comentaristas esportivos ao longo da carreira. Como acontece com outros árbitros de destaque do futebol mundial, algumas de suas atuações foram alvo de questionamentos após partidas de grande repercussão.