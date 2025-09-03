Governador Wanderlei Barbosa entregando cesta básica durante a pandemia, em maio de 2021 (Ruraltins/Governo do Tocantins)\nO governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), afastado nesta quarta-feira (3) por 180 dias, está no cargo desde 2021. Ele assumiu o governo após o então governador Mauro Carlesse (Agir) ter sido afastado e renunciar ao mandato para evitar um processo de impeachment.\nSegundo a decisão, são apurados os crimes de frustração ao caráter competitivo de licitação, peculato, corrupção passiva, lavagem de capitais e formação de organização criminosa. O governador afirmou, em nota, que recebe a decisão com respeito às instituições, mas se trata de uma "medida precipitada" (veja nota completa abaixo).\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Veja a trajetória do Governador do Tocantins afastado durante operação da PF