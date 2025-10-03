Cirurgiã dentista Lorena Pitaluga. (Reprodução/Instagram Dra. Lorena Pitaluga)\nA morte da dentista Lorena Pitaluga, de 44 anos, causou comoção nas redes sociais. A profissional foi descrita por amigos e familiares como uma mulher paciente e bondosa. Além disso, o Conselho Regional de Odontologia (CRO) de Goiás lamentou a morte da profissional, que era considerada bem-sucedida na área de atuação.\nA morte da dentista foi divulgada nesta segunda-feira (1º). “O CROGO manifesta, com profundo pesar, o falecimento da cirurgiã-dentista Dra. Lorena Pitaluga”, informou na postagem. Uma colega de faculdade, contou que Lorena se formou na turma de odontologia há 15 anos e era uma aluna muito dedicada.\nLorena será sempre lembrada por todos os colegas da turma de formandos de 2010 da Unip, juntamente com professores e funcionários, como uma mulher bondosa, engraçada, aluna esforçada e atenciosa com os pacientes! Demonstrava muita vontade em se formar, se dedicou ao curso. Em nossa memória ficarão só as risadas, festas, clínicas, tensões pré-semana de prova]. Quantos momentos bons vivemos! Sua beleza e bondade jamais serão esquecidos! todos os familiares, sintam-se abraçados”, lamentou a colega de curso na postagem.