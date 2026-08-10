Os jovens Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos, morreram após a caminhonete em que estavam capotar na TO-222, entre Babaçulândia e Araguaína. A gestante Vitória Pellegrini, de 20 anos, também estava no veículo, sofreu lesões graves e foi levada para o Hospital Regional de Araguaína.\nAs três vítimas seguiam viagem de Babaçulândia para Araguaína no último sábado (8). Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista de rolamento e capotou diversas vezes.\nUma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Araguaína foi acionada e os corpos das vítimas foram levadas para exames de necropsia e entregues aos familiares.\nO caso foi registrado na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína e será investigado pela PCTO.\nDois jovens morrem e grávida fica gravemente ferida após caminhonete capotar