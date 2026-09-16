-Vídeo Carro Pires Milhão (1.3456932)\nQuase R$ 1,2 milhão foi encontrado dentro de um carro abordado em uma estrada em Pires do Rio, no Sudeste de Goiás, pelo Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal, em Goiânia, mas não foi mantido preso, segundo a PM.\nPor não ter o nome revelado, O DAQUI não conseguiu localizar a defesa do investigado para que pudesse se posicionar.\nA apreensão ocorreu nesta terça-feira (15), durante operação policial. Segundo a Polícia Militar, o carro era proveniente do estado de São Paulo e o dinheiro estava acondicionado em duas caixas no porta-malas do veículo.\nDurante a busca veicular, os policiais encontraram R$ 1.188.950 em espécie. Questionado sobre a procedência do dinheiro, o motorista inicialmente disse que desconhecia o conteúdo das caixas.