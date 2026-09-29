Trabalho de investigação que possibilitou a publicação do artigo de descrição da ‘rã de vidro’ durou ao menos dez anos e teve início em 2015 (Afonso Meneses)\nUma rã de 2,5 centímetros, menor que uma moeda e quase transparente, foi descoberta em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A espécie é conhecida popularmente como ‘rã de vidro’ por conta do fígado e do coração serem vistos por meio da pele fina (veja a imagem acima). O anfíbio é o primeiro do gênero a ser encontrado na região central do Cerrado.\nEm entrevista ao DAQUI, o doutor Wilian Vaz Silva, líder do grupo de pesquisa que fez a descoberta científica, contou que, apesar da publicação do artigo de descrição ter sido publicada no início deste mês de setembro, a pesquisa já dura em torno de dez anos. Além do professor, o grupo de pesquisa contou com outros seis pesquisadores.