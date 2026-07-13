O radialista e professor Altieres Lemes, que estava desaparecido foi encontrado com vida neste domingo (12), às margens da rodovia MG-223, perto do trevo de acesso ao município de Tupaciguara (MG). Segundo a Polícia Militar de Goiás, ele foi localizado por um policial militar de Minas Gerais.\nO radialista estava desaparecido desde a última quinta-feira (9). Após ser encontrado, Altieres foi levado para o Hospital Municipal de Corumbaíba, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferido para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Caldas Novas (GO). Segundo a PM, as circunstâncias do desaparecimento seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.\nSegundo a amiga da família e comadre da esposa de Altieres, Heloísa Rodrigues, o radialista foi encontrado vivo.\nFoi encontrado vivo sim, perto do trevo de Tupaciguara. Trouxeram ele pra casa e ele está se recuperando", conta aliviada.