-VÍDEO CHÁ REVELAÇÃO (1.3462619)\nUm momento inesperado transformou o chá revelação do segundo filho do casal Larissa Duarte e Fabrício Duarte em um fenômeno nas redes sociais. Enquanto a família se posicionava no palco à espera do resultado, uma sequência de raios cortou o céu de Goiânia, iluminando as nuvens com uma tonalidade cor-de-rosa. Segundos depois, os efeitos pirotécnicos da festa confirmaram a expectativa com fumaça rosa: o casal espera uma menina, que se chamará Alice (assista acima).\nO episódio chamou a atenção pela sincronia quase exata entre a natureza e a celebração. No registro compartilhado pela mãe no Instagram, o clarão rosado no céu antecede a contagem regressiva e os efeitos especiais preparados para o evento.\nCasal inova e usa retroescavadeira para revelar sexo de bebê em praia de Palmas