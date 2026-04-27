O aposentado Gilmar Silva de Oliveira se diz revoltado com os locais onde rampas estão sendo colocadas (Diomício Gomes)\nA população de Ceres, no Centro goiano, se surpreendeu com rampas de acessibilidade construídas em locais sem calçada, dando de encontro a lotes baldios, postes, muros e árvores. Moradores relatam que tais obras têm sido realizadas há cerca de um mês, concomitantemente ao recapeamento do asfalto de algumas ruas do município, e reclamam de mau uso do dinheiro público e falta de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.\nO serviço tem sido conduzido empresa F Xavier Construtora Ltda, vencedora de duas licitações para a prestação de serviços de pavimentação em diversos setores. Os contratos firmados em março de 2024, nos valores de R$ 1,2 milhão e R$ 1,8 milhão, preveem a implantação de sinalizações horizontais e verticais, o que inclui as rampas de acessibilidade.