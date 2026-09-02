-rap_cl_aparecida.mp4 (1.3451605)\nEm um vídeo gravado por Jota-R e pelo cantor Gustavo Lacerda, a dupla viralizou ao interpretar o clássico rap "CL Aparecida". Lançada em 2002, a música retrata a rotina de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, e foi fundamental para projetar o rap produzido em Goiás para o restante do país. A nova versão surgiu de maneira improvisada: Jota contou que foi convidado pelo pai de Gustavo para uma visita e, durante o encontro, os dois decidiram gravar juntos. Gustavo ficou responsável pela produção do áudio e do vídeo, que foi gravado em um bar, formato que ele costuma utilizar com frequência em seus conteúdos.\nDe acordo com Jota, antes do CL A Posse, ele integrava o Mensageiros da Verdade ao lado de Alessandro CL e Billa. A oportunidade de participar de uma coletânea nacional surgiu por meio de Nego Thaide, do grupo 44P. A princípio, a faixa seria gravada pelo próprio 44P, mas a impossibilidade de viagem de um dos membros a Brasília alterou os planos. Nego Thaide convidou Alessandro CL, que condicionou sua participação à presença de Jota. O projeto ganhou também o reforço de Panthú, do grupo A Missão, responsável pela btida, o famoso beat.