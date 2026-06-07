O Jornal do Campo deste domingo (5) ensina a produção artesanal de rapadura, um doce tradicional feito a partir da cana-de-açúcar. Quem mostra o passo a passo é o produtor Antônio Geraldo, de 78 anos, morador de Divinópolis, no interior de Goiás.\nGuardião de uma tradição, Antônio mantém viva a técnica aprendida ainda na infância. E, agora, com mais de 70 anos de experiência, ele também ensina outras pessoas interessadas em aprender a fazer o doce.\nÉ muito gratificante para a gente quando alguém aprende e começa a produzir. Enquanto Deus der vida e saúde, a gente continua fazendo”, afirmou.\nReceitas com babosa: Jornal do Campo ensina comprimido natural e sabonete hidratante\nTorta de frango com guariroba: Sabores do Campo ensina receita tradicional do Cerrado\nIngredientes\nCaldo de cana (garapa)\nLimão