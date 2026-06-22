Alta tecnologia, adrenalina e inclusão marcam a superprodução do Real Circo, que se prepara para estrear em Goiânia (Divulgação/Assessoria Real Circo)\nCom a proximidade das férias de julho, Goiânia ganha uma nova opção de entretenimento que tenta equilibrar o saudosismo da lona com a tecnologia dos grandes shows de arena. O Real Circo faz sua estreia na capital no próximo dia 26 de junho, no Passeio das Águas Shopping, com uma estrutura de quatro lonas mexicanas e atrações premiadas internacionalmente.\nAs informações sobre horários das sessões e valores dos ingressos estão disponíveis para consulta no site oficial.\nEm estreia inédita em Goiânia, o Real Circo cumpre curta temporada durante as férias de julho, reunindo artistas nacionais e internacionais em números de comédia e adrenalina. O diferencial da montagem está na imersão do público. Rompendo com o formato tradicional, o espetáculo conta com uma banda ao vivo que sincroniza a trilha sonora em tempo real com o jogo de luzes e com os movimentos dos artistas.