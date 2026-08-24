A Receita Federal abre, às 9h desta segunda-feira (24), a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Foram incluídas 521.935 restituições, totalizando R$ 1,2 bilhão em pagamentos. O dinheiro será depositado no dia 31. Segundo a Receita, serão pagas restituições residuais de exercícios anteriores.\nPara consultar os valores a receber, é preciso acessar o site do fisco e informar nome, CPF e data de nascimento. Também é possível conferir as informações no Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo do fisco para celular e tablet, e pelo eCAC (Centro de Atendimento Virtual).\nDo total de restituições, 338,9 mil serão destinadas a contribuintes com prioridade por terem feito a declaração pré-preenchida do IR ou porque optaram por receber a restituição via Pix. Outras 139,5 mil restituições contemplam pessoas com prioridade legal. As demais 43,5 mil restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.