Os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026 e têm valores a receber poderão verificar, a partir das 9h de 22 de maio, se foram entraram no primeiro lote de restituição da Receita Federal. A consulta estará disponível no aplicativo Meu Imposto de Renda e no site oficial do órgão.\nO pagamento do primeiro lote será realizado em 29 de maio. Segundo José Carlos Fonseca, supervisor nacional do Imposto de Renda, o crédito será efetuado ao longo do dia, e o horário pode variar conforme o banco responsável pela conta informada pelo contribuinte.\nA Receita ainda não divulgou o número de contribuintes contemplados nem o valor total a ser pago neste primeiro lote. De acordo com Fonseca, os dados dependem da finalização do processamento das declarações e devem ser anunciados apenas no dia da abertura da consulta. Ao todo, o fisco espera receber 44 milhões de declarações neste ano.