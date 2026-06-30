Receita paga R$ 16 bi no 2º lote do IR 2026 (Agência Brasil/EBC)\nA Receita Federal paga, nesta terça-feira (30), um superlote de restituição do Imposto de Renda 2026 no valor de R$ 16 bilhões a 9,6 milhões de cidadãos. Segundo o fisco, serão quitados todos os valores aos contribuintes com prioridade legal. Caso não esteja no lote, o contribuinte pode ter caído na malha fina.\nO dinheiro é depositado na conta informada ao declarar o IR ou pago por Pix, caso a chave seja o CPF e essa tenha sido a opção do cidadão. A consulta para saber se vai receber pode ser feita no site da Receita. É preciso informar nome, CPF e data de nascimento.\nSegundo a Receita, com os valores liberados, serão pagas 80% das restituições de 2026. Ao todo, 18,3 milhões de contribuintes serão contemplados com R$ 32 bilhões em restituições. O volume é recorde. Há ainda mais dois lotes de pagamentos, que devem contemplar contribuintes não prioritários e os que saíram da malha fina do IR.