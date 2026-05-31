Líquido obtido a partir da babosa (Reprodução/TV Anhanguera)\nO Jornal do Campo deste domingo (31) apresenta duas receitas naturais à base de babosa, planta conhecida pelas propriedades fitoterápicas. Os preparos foram ensinados durante visita à Pastoral da Saúde de Itapuranga e mostram como transformar a planta em comprimidos medicinais e sabonete hidratante.\nUm dos destaques é o comprimido natural, bastante procurado por quem busca alívio para problemas digestivos. Segundo Dona Isabel, que ensina a receita, o produto é utilizado para tratar diferentes condições.\nEle é bom para o estômago, para infecção intestinal, febre no intestino e problema de hemorroida também. É muito bom esses comprimidos”, afirmou.\nTorta de frango com guariroba: Sabores do Campo ensina receita tradicional do Cerrado\nAmexinha de queijo: Jornal do Campo ensina doce tradicional feito em família