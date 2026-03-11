-POP_BebeGO403_020326 (1.3380541)\nO recém-nascido que foi encontrado abandonado em uma caixa de papelão às margens da rodovia GO-403, em Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia, no dia 1° de março, recebeu alta e foi encaminhado para o Acolhimento Institucional de Senador Canedo. Em nota enviada à reportagem, a prefeitura da cidade informou que o bebê, nomeado pela equipe de João Gabriel, recebeu alta na última sexta-feira (6) (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nA criança, encontrada por volta das 17h30, foi achada por militares do Batalhão Rodoviário durante um patrulhamento de rotina na rodovia. No dia em que foi encontrado, João Gabriel estava com apenas três dias de vida, segundo informações da equipe da Maternidade Aristina Cândida, para onde ele foi levado.\nEm entrevista à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, o tenente Borges, do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, disse que o bebê estava vestido com fralda e um macacão, e que o cordão umbilical ainda estava sujo de sangue.