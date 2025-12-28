Eduardo passou por várias cirurgias e se recupera (Reprodução/TV Anhanguera)\nAs cicatrizes ainda são visíveis no rosto, pescoço e peito, mas agora carregam uma história de coragem e superação. Eduardo Pereira Barros, de 5 anos, teve 10% do corpo queimado após um acidente envolvendo a explosão de uma churrasqueira em uma residência na região sul de Palmas.\nO tio do menino, Bruno de Barros, contou que a recuperação do sobrinho foi um verdadeiro livramento, principalmente pelo fato de não ter ficado com sequelas. Ele relembrou que o acidente abalou profundamente toda a família.\nFoi um grande livramento que Deus fez na vida do Eduardo. A família toda ficou abatida e abalada, mas nada pra Deus é impossível e hoje Eduardo se encontra aqui se recuperando e está só em fase de recuperação”.\nCinco meses depois, quem vê o pequeno brincando e andando de bicicleta nem imagina pelo que ele passou. O Eduardo ficou 14 dias internado e precisou passar cinco procedimentos de raspagem para remover a 'pele morta' e receber alta para se recuperar em casa.