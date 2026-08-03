A Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) e a Rede Anhanguera anunciaram nesta segunda-feira (3), em Goiânia, a integração das duas empresas. O Grupo Zahran passa a formar o maior grupo de comunicação da região Centro-Norte do Brasil. Ao todo, a empresa reúne cerca de 50 veículos de comunicação distribuídos pelos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.\nO anúncio foi feito durante um evento realizado em Goiânia, com transmissão on-line para todos os colaboradores. Durante o evento, o presidente do Grupo Zahran, Caio Turqueto, destacou que a união fortalece a presença da comunicação regional e dá continuidade ao legado de dois empresários que marcaram a história do setor: Ueze Zahran, que iniciou suas atividades em Mato Grosso do Sul em 1965, e Jaime Câmara, fundador do grupo Jaime Câmara em Goiás, em 1938.