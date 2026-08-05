A rede municipal de educação de Goiânia conta atualmente com 10.081 vagas disponíveis em diferentes modalidades de ensino. O total distribui-se em 3.463 vagas para a Educação Infantil, 5.706 para o Ensino Fundamental e 912 para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para solicitar a matrícula, os responsáveis devem acessar o site da Secretaria Municipal de Educação (SME) e selecionar o ícone E-Matrícula.\nEm seguida, basta clicar no botão "Cadastro Antecipado" e preencher com os dados. Para as vagas da Educação Infantil, é necessário informar os critérios de vulnerabilidade social, que definirão a prioridade de atendimento. A comprovação dessas informações deve ser feita no cadastro ou presencialmente em uma unidade de atendimento.\nAnos anteriores\nDe acordo com a pasta, essas ações levaram Goiânia a alcançar um resultado histórico na edição 2025 do Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP Brasil): o 1º lugar nacional em qualidade da educação entre todas as capitais, consolidando a cidade como referência em políticas educacionais.