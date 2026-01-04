A rede municipal de ensino de Palmas abre, nesta segunda-feira (5), o período de transferências automáticas e de solicitações de mudança de escola para o ano letivo de 2026. O processo, coordenado pela Secretaria Municipal da Educação, envolve estudantes desde os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) até os anos finais do Ensino Fundamental.\nO Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SIMPalmas) centraliza todo o procedimento de forma virtual. Na plataforma, os responsáveis realizam o cadastro do aluno, acompanham a disponibilidade de vagas e verificam a classificação na lista de espera.\nEstado doa área urbana com mais de 997 mil m² a Palmas para construção de parque\nProcesso de canonização do padre Luso avança e entra em fase que analisa virtudes e trajetória; entenda\nConforme divulgado pela prefeitura, as secretarias das 82 unidades educacionais da capital atendem ao público para esclarecer dúvidas a partir das 12h desta segunda-feira.