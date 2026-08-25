-VÍDEO (1.3448563)\nUm redemoinho de poeira interrompeu uma partida de futebol na Cidade Ocidental, região do Entorno do Distrito Federal. O vídeo registrado pela página Festeja ABC mostra o momento em que o redemoinho atravessa a quadra de um lado para o outro e ganha força (veja o vídeo acima). O fenômeno surpreendeu as pessoas que acompanhavam a partida e os internautas.\nO vídeo publicado na segunda-feira (24) já acumula mais de 30 mil visualizações. Na legenda, a página informou que o ‘final do campeonato de society rendeu’. Isso porque tanto os jogadores quanto as pessoas que acompanhavam foram surpreendidos pelo redemoinho.\nSegundo Marcelo Júnior, um dos administradores da página Festeja ABC, ao todo foram dois redemoinhos no mesmo dia. Mas um acaba alcançando uma proporção maior do que o outro.