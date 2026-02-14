Uma via planejada para ser a ligação do Setor Marista com a área ambiental do Córrego Areião era caracterizada pelos bares da moda, depois se tornou referência na prática de corrida de rua, passou pela fase de polo gastronômico e vem se tornando uma aposta do mercado imobiliário em Goiânia.\nA Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, ganhou um trecho com pistas de corrida em 2011, na gestão do então prefeito Paulo Garcia (PT), quando já recebia atletas amadores e profissionais para a prática em um local mais plano, e, então, passou a ser mais frequentada.\nMas, após a pandemia de Covid-19, as opções se ampliaram: uma forte presença de profissionais da educação física, fotografia e promotores de venda e, logo, os olhos do mercado imobiliário se voltaram para a região.\nObras em áreas de alto risco em Goiânia custariam R$ 450 milhões