Uma via planejada para ser a ligação do Setor Marista com a área ambiental do Córrego Areião era caracterizada pelos bares da moda, depois se tornou referência na prática de corrida de rua, passou pela fase de polo gastronômico e vem se tornando uma aposta do mercado imobiliário em Goiânia. A Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, ganhou um trecho com pistas de corrida em 2011, na gestão do então prefeito Paulo Garcia (PT), quando já recebia atletas amadores e profissionais para a prática em um local mais plano, e, então, passou a ser mais frequentada. Mas, após a pandemia de Covid-19, as opções se ampliaram: uma forte presença de profissionais da educação física, fotografia e promotores de venda e, logo, os olhos do mercado imobiliário se voltaram para a região.\nDiante deste boom, em que os frequentadores locais chegam a estimar a presença de até 2 mil pessoas por dia, a Ricardo Paranhos já se mostra desgastada. Os pergolados instalados ao longo do canteiro central estão todos quebrados e sem sinais de reforma recente. As lixeiras não possuem sacos e estão enferrujadas, assim como a estrutura de ferro dos bancos de madeira, em muitos pontos já corroída. Isso ocorre mesmo que a pista de corrida tenha sido reformada em meados do ano passado pela Prefeitura, em ação realizada sem verificar outras demandas do local.