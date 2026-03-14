No motociclismo goiano, alguns personagens se destacaram ao longo dos anos. Três são considerados a referência do esporte no Estado: Edmar Ferreira, um dos brasileiros que correram no Mundial de Motovelocidade, Kurt Feichtenberger, ex-piloto e dirigente, e Roberto Boettcher, ex-piloto e administrador do Autódromo Internacional Ayrton Senna.\nTodos eles participaram de alguma maneira do Mundial de Motovelocidade, em Goiânia, no final dos anos de 1980 e poderão ver o retorno da MotoGP à capital de Goiás quase quatro décadas depois.\n“Era bem diferente de hoje. É como a escrita, que era numa máquina de escrever e hoje é o computador. Naquela época, o Mundial era só o piloto, a moto e o mecânico, basicamente. Não tinha informação como hoje. Eu tive que aprender tudo com meu mecânico. Eu dava uma volta, fazia um ajuste, outra volta, outro ajuste. Hoje, o piloto tem tudo no computador com o acesso à tecnologia”, comentou o ex-piloto Edmar Ferreira, que está com 82 anos e participou da MotoGP em três temporadas: 1974, 1975 e 1977.