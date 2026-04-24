Os monumentos dos viadutos da Avenida 85, tanto com a Avenida D, chamado de Latif Sebba, quanto na Avenida T-63 (João Alves de Queiroz), serão revitalizados 13 anos após a última reforma. As obras da Prefeitura de Goiânia começam amanhã na estrutura da Praça do Ratinho, e 15 dias depois será iniciada na Praça do Chafariz. Os trabalhos ocorrerão prioritariamente aos finais de semana e no período noturno, quando as trincheiras em ambos os locais estarão bloqueadas. Nestes momentos, os motoristas que trafegarem pelo local deverão utilizar as alças laterais para acessar a Avenida 85.\nAs obras têm um orçamento total de R$ 817,7 mil e cada uma delas deve durar 30 dias. Na Avenida D, o custo é de R$ 345 mil, enquanto que na T-63 a reforma será de cerca de R$ 472 mil. Sobre o estado de conservação, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que os monumentos foram construídos há mais de uma década e não passaram por processos de revitalização nesse período. Segundo Mabel, “eles acabaram ficando com esse desgaste de longo tempo sem revitalização, o que torna a reforma mais cara e mais demorada, mas nós vamos fazê-la”. O gestor acrescentou que a situação das estruturas causa incômodo aos frequentadores e visitantes da região. “É uma coisa que incomoda muito, incomoda pessoas como aí o WTC \\[World Trade Center\\] que recebe milhares de hóspedes mensalmente, a pessoa sai e vê esse monumento desse jeito”.