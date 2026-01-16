A Praça do Coreto, na cidade de Goiás, será inaugurada nesta sexta-feira (16), após passar por um processo de revitalização. A obra alia preservação histórica, intervenções contemporâneas e valorização da identidade cultural do município.\nUm dos principais símbolos da antiga capital, a praça ficou fechada por quase quatro meses para a execução das obras. O projeto teve como foco a recuperação da pavimentação em pedra irregular e pedra laje, a instalação de novos mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, além do restauro das luminárias coloniais.\nSegundo a secretária municipal de Cultura, Goiandira Ortiz de Camargo, o cuidado com a memória afetiva do espaço foi um dos principais nortes da intervenção. “O que nos guiou foi o respeito pela praça e por tudo o que ela representa para os vilaboenses. Pensamos em um projeto que dialogasse com o presente sem ferir a história”, afirma.