O plantão do Registro Civil das Pessoas Naturais em Goiânia passará a funcionar em um novo endereço a partir desta terça-feira (18). O novo local será na Central de Óbitos, situando-se no Setor Aeroporto. A medida, implantada pela Corregedoria do Foro Extrajudicial (Cogex) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), busca facilitar o acesso da população ao serviço de registro de óbitos fora do horário de expediente dos cartórios.\nAo DAQUI, o Corregedor do Foro Extrajudicial, Anderson Máximo, explicou que a inauguração do posto aconteceu na manhã desta segunda-feira (17). Segundo o oficial, com a mudança, as famílias que necessitarem registrar um óbito durante o plantão terão um único local de atendimento, evitando o deslocamento.\nEntão, antes, você tinha que realizar um deslocamento, às vezes a pessoa tinha que acordar e já ir para uma fila. Já hoje não. Hoje tudo é feito na própria Central de Óbitos. O cartório funciona até as 17 horas. Se a pessoa falece durante a manhã, pela manhã ou à tarde, até às 17 horas, efetiva-se assim qualquer cartório. Após esse horário, surge o Plantão, às 17 horas e 1 minuto, até às 8 horas da manhã do dia subsequente, em dias de feriado e finais de semana. A pessoa dentro da Central, já faz, e já pode pegar a declaração', explicou o desembargador.