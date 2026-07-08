O Ministério da Saúde não vai incluir a vosoritida, comercializada com o nome de Voxzogo, no Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento é indicado para o tratamento da acondroplasia, a forma mais comum de nanismo. A decisão segue a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que emitiu parecer contrário à incorporação do medicamento. Entre os principais argumentos apresentados estão o elevado custo do tratamento e a avaliação de impacto orçamentário.\nA acondroplasia tem incidência estimada de um caso a cada 25 mil nascimentos. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, Goiás registrou 91.674 nascidos vivos em 2025, o que representa uma estimativa de cerca de 4 casos de acondroplasia no estado. No Brasil, foram registrados 2.452.875 nascidos vivos no mesmo período. Com base na mesma estimativa, o país deve ter registrado aproximadamente 98 casos de acondroplasia em 2025.