O Ministério dos Transportes anunciou que, a partir desta sexta-feira (9), "bons condutores" poderão renovar automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O ministro da pasta, Renan Filho, assinará nesta sexta uma medida administrativa que autoriza o ato. Ele anunciará, em evento às 11h na sede do ministério em Brasília, que as primeiras renovações automáticas já estarão liberadas ao longo do dia.
Benefício será para motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses. De acordo com o governo federal, os beneficiados são aqueles que estão cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).