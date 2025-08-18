O repórter cinematográfico Divino Costa morreu aos 61 anos, neste domingo (17), em Anápolis. O velório está sendo realizado nesta segunda-feira (18). Ainda não há informações sobre o sepultamento.\nEm nota, o Grupo Jaime Câmara lamentou a morte do repórter cinematográfico, que atuava na TV Anhanguera de Anápolis, e manifestou solidariedade à família e aos amigos.\nDivino será sempre lembrado pelo profissionalismo, generosidade e respeito com que tratava a todos, deixando um legado de dedicação e amizade", diz um trecho do comunicado.\nRomeira morre após cair de morro onde subiu para rezar, diz Diocese de Uruaçu\nMorte de Padre Joaquim Magalhães causa comoção nas redes sociais\nReverendo Wildo dos Anjos morre, e igreja divulga mensagem póstuma\nNota do Grupo Jaime Câmara na íntegra:\nÉ com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso colaborador Divino Costa, ocorrido no dia 17/08/2025. Divino será sempre lembrado pelo profissionalismo, generosidade e respeito com que tratava a todos, deixando um legado de dedicação e amizade.