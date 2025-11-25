O caso de um filhote de arara-canindé que caiu do ninho no Parque Amazônia, mostrado pelo telejornal Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera, expôs um problema recorrente: nem mesmo entre os órgãos ambientais e de salvamento há clareza sobre de quem é a responsabilidade e qual deve ser o fluxo de atendimento quando um animal é encontrado por moradores.\nO Corpo de Bombeiros Militar informou que atua “dependendo da situação”, especialmente em casos de risco imediato para o animal ou para as pessoas. O atendimento é avaliado caso a caso pelos operadores da corporação, que não detalhou quais são os critérios específicos utilizados nem em quais circunstâncias o resgate é negado.\nMorcegos que transmitem raiva são capturados em aldeia Krahô, no Tocantins\nMãe de criança atacada por abelhas da cabeça aos pés se assustou ao ver filho após picadas: 'Estava irreconhecível'