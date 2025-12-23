O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) quer que a prefeitura de Goiânia reveja a decisão de retomar a licença ambiental corretiva de operação do aterro sanitário municipal emitida pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) em abril de 2024 e suspensa oito meses depois.\nA licença corretiva foi retomada por meio de um despacho da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) em 13 de novembro deste ano, porém a decisão foi tornada pública pelo jornal em reportagem um mês depois mostrando que a pasta não informou nem o MP-GO nem a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) sobre a medida.\nPrédio do governo estadual que era usado pela Saúde está abandonado desde 2018\nMabel reforça veto e judicialização da revogação da taxa do lixo\nNa Justiça, prefeitura obtém posse do Jóquei