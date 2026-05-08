A Justiça condenou Wilame Pereira Saraiva, de 41 anos, a 22 anos de prisão pelo assassinato de Erivelton Rodrigues Lima, de 31 anos, ocorrido em Palmas. De acordo com os autos, os dois moravam juntos, e a discussão que levou ao crime teria começado por causa de um empréstimo em dinheiro.\nO Tribunal de Justiça informou que Wilame está preso preventivamente. A Defensoria Pública do Tocantins, responsável pela defesa do condenado, ressaltou que todas as pessoas têm direito à ampla defesa, conforme previsto na Constituição Federal, e atua para garantir um julgamento justo aos assistidos que não possuem defesa particular.\nSegundo o documento, o crime aconteceu em junho de 2023, no Jardim Aureny III. Durante a briga, o réu desferiu facadas contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu.