O reverendo Wildo Gomes dos Anjos, fundador e presidente da Missão Vida, morreu aos 62 anos de infarto fulminante. Em um comunicado nas redes sociais a Missão Vida divulgou uma mensagem póstuma do reverendo, na qual ele afirma que o dia da sua morte é "Hoje é o dia mais feliz da minha vida!".\nHoje é o dia mais feliz da minha vida! Me encontrei com meu Salvador! Há cerca de 10 anos preparei junto com minha secretária, filha do coração e fiel escudeira Ivanete o programa do meu velório. Todos os que contribuem ou contribuíram com a Missão Vida, (...) enfim todos os que me amam ou me amaram estão convidados. Você que nunca me amou, não venha! Passou o tempo”, disse o reverendo na mensagem.\nO reverendo Wildo Gomes dos Anjos era casado com a empresária Rosane Borges Gomes e pai de 4 filhos. O religioso era missionário da Igreja Presbiteriana de Brasília e autor de dezessete livros. Wildo Gomes fundou em 1983 a Missão Vida, uma instituição filantrópica pioneira no trabalho de recuperação com homens em situação de rua.