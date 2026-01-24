A Prefeitura de Goiânia ainda não tem um plano permanente para resolver o problema das inundações pelas águas do Ribeirão Anicuns. Em 2023, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou ao POPULAR que isso seria possível após a conclusão do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), cuja elaboração, iniciada em fevereiro daquele ano, segue em andamento. Enquanto isso, a situação é resolvida de forma pontual, com medidas paliativas.\nDepois das chuvas da última semana, a Seinfra tem ido aos locais de risco e realizado o retaludamento. “O serviço consiste na reconformação do talude, com regularização da inclinação, recomposição do solo, compactação e estabilização, reduzindo erosões e protegendo o leito e estruturas próximas”, explica a secretaria, em nota enviada ao POPULAR.