A BR-153 apresenta desafios para melhorar a qualidade da malha asfáltica, ao mesmo tempo que uma nova concessionária deve assumir o trecho entre Hidrolândia e Itumbiara. Os condutores que percorrem a rodovia precisam lidar rotineiramente com buracos, remendos e outras irregularidades, que ameaçam a segurança nas viagens, além de causar danos aos veículos.\nA partir de amanhã, quando o Consórcio Way Brasil assume o trecho da rodovia federal no Estado, novos valores serão colocados em prática nas praças de pedágio em Piracanjuba/Professor Jamil e Itumbiara, variando de R$ 14,9, para carros de passeio, a até exorbitantes R$ 124,8 para caminhões de oito eixos.\nGanhadora do leilão da Rota Sertaneja, realizado em novembro passado, o consórcio assinou no dia 27 de fevereiro o contrato para gestão de 1 mil quilômetros nas BRs 364 e a 153, em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com previsão de investimentos de R$ 17,6 bilhões ao longo de 30 anos.