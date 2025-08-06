Fiéis levados pela devoção e esperança caminham quilômetros para agradecer e pagar promessas durante a romaria do Senhor do Bonfim. Nesse período, milhares de católicos saem pelas rodovias, e por isso, são realizadas ações que buscam garantir a segurança dos romeiros.\nVeja vídeo no Jornal Anhnaguera 1ª Edição: romeiros partem de Gurupi rumo à Natividade em caminhada de fé\nA dona de casa, Neide Alves, participa pela quinta vez da romaria. Desde que teve depressão, ela fez uma promessa que cumpre através da peregrinação. Neide afirma que a fé é o segredo para conseguir cumprir a caminhada.\nMinha motivação foi uma depressão que eu tive. Eu fiz uma promessa há 18 anos, e dentro do quinto ano eu estou indo pagar sempre essa promessa, e mais, levando algumas amigas e amigos no meu coração. O sengredo é ter fé no caração, amor e fé no Senhor do Bonfim, porque tudo ele cura, Ele liberta e Ele é amor".