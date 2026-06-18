Há seis meses, uma barragem particular se rompeu no Ribeirão Bonito, na zona rural de Ponte Alta do Bom Jesus, no sudoeste do Tocantins, deixando um rastro de lama e assustando os moradores da região. O incidente aconteceu em um vertedouro que estava sendo instalado para uma central geradora hidrelétrica civil. A investigação sobre o caso segue sem conclusão.\nO empreendimento foi embargado e teve a licença ambiental suspensa pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Também foi aplicada uma multa de R$ 1,5 milhão, além de uma série de providências aos responsáveis para a regularização do empreendimento.\nEntre as medidas exigidas pelo Instituto está a apresentação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), instrumento técnico exigido para a recomposição de áreas que sofreram impactos no solo e na vegetação.