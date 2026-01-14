Formada pelas rodovias BR-153 e BR-060, no trecho entre Aparecida de Goiânia e Brasília, a chamada Rota do Pequi está entre os 14 leilões de concessão de rodovias previstos para este ano pelo governo federal. O modelo será otimizado para acelerar a retomada dos investimentos nas rodovias, que encontram-se paralisados. A futura concessionária que vencer o leilão terá de investir cerca de R$ 7 bilhões.\nAtualmente sob concessão da Triunfo Concebra, que optou pelo processo de devolução amigável do contrato, a partir de 2021. Por conta disso, atualmente, a empresa realiza somente obras de manutenção nas rodovias. Marcelo Cardoso Fonseca, Superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), explica que, na concessão operada pela Triunfo, com o processo de devolução amigável (relicitação), o contrato passou a operar em regime transitório. Com isso, houve redução dos parâmetros de desempenho e das obrigações de investimento para níveis mínimos, até a sucessão por um novo concessionário.