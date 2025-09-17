Ligação entre a Avenida Anhanguera, na altura do Terminal Praça da Bíblia, até a Avenida Universitária, na Praça Tenente Veríssimo de Souza e Silva, a Rua 256, no Setor Leste Universitário, deve se tornar um calçadão onde hoje é a pista no sentido Avenida Anhanguera-Avenida Universitária.\nA ideia partiu de iniciativa do Vila Nova Futebol Clube, cuja sede é localizada na avenida, e tem como incentivador o diretor de comunicação, Romário Policarpo, que também é vereador e presidente da Câmara Municipal de Goiânia, e participou de reunião na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).\nAinda não há definição sobre a realização do projeto, custo ou quando deve ocorrer, mas a proposta é fazer o calçadão, que seria uma via apenas para pedestres, em um sentido da avenida e, no outro, realizar uma pista de mão dupla, com o aumento da caixa viária a partir da supressão do canteiro central.