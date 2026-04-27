Rotatória desapareceu na Rua Itajubá, esquina com a Rua Luiz de Matos, no Setor Sudoeste (Fábio Lima/O Popular)\nA falta de sinalização em vias de vários bairros em Goiânia tem provocado confusão entre motoristas. Em outubro do ano passado, um ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Sandro Mabel (UB), para o recapeamento de 37,97 quilômetros (km) contemplando 40 ruas de 12 bairros. O serviço foi realizado pelo Consórcio Recape Gyn até novembro daquele ano, mas há ruas que ainda não receberam a sinalização.\nUm dos casos é na Rua Itajubá com Rua Luiz de Matos, no Setor Sudoeste, em que, inclusive, uma rotatória que existia no espaço foi apagada. A gestão municipal chegou a marcar, meses depois, o obstáculo com cones, o que não impede o problema.\nO caso é semelhante com o da Rua dos Missionários, no Setor Rodoviário, em que a rotatória com a Avenida Nossa Senhora da Conceição, na esquina do Colégio Estadual José Lobo, já foi local para colisões entre veículos, já que não há informações sobre onde estariam a sinalização de “pare”. Comerciantes da região relatam um aumento da velocidade dos condutores, especialmente na Avenida Nossa Senhora da Conceição com a ausência da rotatória. A estimativa deles é que a falta de sinalização já chegue a dois meses no local.