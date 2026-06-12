As chuvas em Goiânia e no interior da capital devem continuar até a próxima semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao POPULAR, a meteorologista Elizabete Alves Ferreira explicou que essas chuvas são provocadas por fatores como a circulação dos ventos em altos níveis que traz umidade da região norte do país, a atuação de uma baixa pressão e uma pista de vento direcionada ao continente devido a um ciclone na região mais oceânica, no litoral sul do Brasil.\nSão pouco comuns essas condições para o mês de junho, mas essas instabilidades favorecem essa condição de chuva para cá. Na região sudoeste deve ficar até a próxima semana. Aqui para Goiânia é até domingo. Então, vai enfraquecendo essa condição de instabilidade e retornando à condição mais ensolarada aqui pra Goiânia, principalmente a partir de terça-feira. Na Grande Goiânia e entorno também há a mesma condição para essas chuvas, principalmente hoje e amanhã”, explicou a meteorologista.